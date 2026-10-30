East Japan Railway залучила кіз для догляду за зеленню в Токіо — The Japan Times

Японська залізнична компанія East Japan Railway залучила двох кіз для догляду за зарослою травою та бур’янами поблизу станції Йоцуя в Токіо. Однорічний козел Нагі та дворічна коза Покке перебувають у спеціально облаштованому загоні біля жвавого транспортного вузла й поїдають рослинність.

Як повідомляє The Japan Times, ця ініціатива є екологічним способом догляду за територією. Працівники East Japan Railway інколи водять тварин на повідцях до ділянок із густішою рослинністю.

Увага відвідувачів

За тваринами спостерігають студенти, працівники та інші перехожі з мосту поруч зі станцією. Студент розташованого неподалік університету Софії Їфань Чжу розповів, що майже щодня проходить повз цю ділянку, а спостереження за козами викликає в нього відчуття спокою.

Школярка Ліллі Саваї, яка помітила кіз дорогою зі школи, почала регулярно приходити до них разом з однокласниками. За даними видання, Нагі й Покке стали героями численних дописів у соцмережах, а їхня популярність також надихнула на створення криптовалютної монети.

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Робота до грудня

Представник East Japan Railway заявив, що ідею використати кіз для боротьби із заростями запропонував один зі співробітників компанії. У залізничній компанії не очікували настільки широкої уваги до проєкту.

Кози залишатимуться біля станції до грудня або доти, доки не поїдять зайву рослинність. Використання кіз для догляду за зеленими зонами в японських містах не є новим: Seibu Railway запустила подібну ініціативу 2009 року.

Професор Університету Гіфу Масато Яйота, який був співавтором дослідження про переваги випасу кіз, зазначив, що такий підхід не створює шуму, властивого механічному скошуванню, може підтримувати біорізноманіття та зменшувати надмірне використання гербіцидів.

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