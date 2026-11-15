Ебенезер із Джонні Деппом очолив прокат Північної Америки — Variety

Фільм «Ебенезер» із Джонні Деппом очолив північноамериканський прокат у дебютні вихідні, зібравши 19 млн доларів у 3535 кінотеатрах. За межами Північної Америки адаптація «Різдвяної пісні» Чарльза Діккенса заробила ще 23 млн доларів на 63 ринках, а світові збори на старті становили 42 млн доларів, повідомляє Variety.

Деталі фільму

«Ебенезер» став першою великою кінороллю Деппа за вісім років — після стрічки «Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда» 2018 року. Постановником нового фільму виступив Тай Вест, відомий за горор-трилогією «X». Сюжет переосмислює історію черствого бізнесмена, якого відвідують духи минулого, теперішнього та майбутнього Різдва.

Бюджет виробництва картини становив 38 млн доларів. Депп, за даними видання, отримав 5 млн доларів гонорару та може претендувати на бонуси, прив’язані до касових результатів. Критики оцінили фільм стримано: на Rotten Tomatoes він має 53%. Водночас глядачі поставили картині оцінку A- за опитуванням CinemaScore.

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Інші прем’єри прокату

Близько половини опитаних відвідувачів кінотеатрів назвали Деппа причиною перегляду «Ебенезера», свідчать дані PostTrak. Жінки становили 52% аудиторії, а 59% глядачів були віком від 30 років.

Комедія про пограбування «Як пограбувати банк» із Ніколасом Голтом, Зої Кравіц і Пітом Девідсоном дебютувала на сьомому місці, зібравши 5 млн доларів у 2810 кінотеатрах. Її виробничий бюджет перевищив 40 млн доларів. Бойовик «Солдат-привид» із Джимом Кевізелом посів шосту позицію: 5,2 млн доларів за традиційний вікенд та 8,3 млн доларів за перші п’ять днів прокату.

Друге місце в північноамериканському бокс-офісі посів анімаційний «Кіт у капелюсі» з 11 млн доларів, а «Ґодзілла Мінус Зіро» став третім із 8,31 млн доларів.

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