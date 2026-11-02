Ебоні й Енугу в Нігерії створюють ранчо для худоби — Premium Times Nigeria

Влада штатів Ебоні й Енугу на південному сході Нігерії заявила, що розвиває інтегровані тваринницькі ранчо для збільшення виробництва продукції тваринництва та переходу від вільного випасу до організованого утримання худоби. Про це повідомляє Premium Times з посиланням на Нігерійське інформаційне агентство.

Проєкт в Ебоні

У штаті Ебоні інтегроване тваринницьке ранчо розвивають в Ізіангбо, районі місцевого самоврядування Охаукву. Координатор програми підтримки продуктивності та стійкості тваринництва Віктор Нвіте повідомив, що проєкт розпочали 2024 року за підтримки Світового банку після розпорядження губернатора Френсіса Нвіфуру централізувати розвиток тваринництва у штаті.

За словами Нвіте, ранчо займатиме близько 292 гектарів на території колишнього центру ветеринарних досліджень. Воно буде розраховане на утримання великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней і дрібних видів тварин. Влада штату виділила 150 млн найр як співфінансування проєкту.

Серед запланованих об’єктів — автоматизована бойня, центр штучного запліднення, ветеринарні клініки та лікарні для тварин, ринок худоби, центри переробки кормів і невелика дамба.

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Центр в Енугу

У штаті Енугу влада створює інтегрований центр розвитку тваринництва в громаді Ово, районі Нкану-Схід. Комісар із сільського господарства та агропромисловості Патрік Убри заявив, що ранчо матиме площу понад 11 тис. гектарів і зможе вмістити до 15 тис. голів великої рогатої худоби.

У проєкті передбачено автоматизований комплекс переробки м’яса, кліматично адаптовані зрошувані пасовища, ветеринарні послуги та ринок худоби. Убри вважає, що ранчо допоможе зменшити тривалі суперечки між фермерами та пастухами. Голова Всефермерської асоціації Нігерії в Енугу Емма Ене також заявив, що об’єкт може захистити поля від втрат через худобу, яка заходить на сільськогосподарські угіддя.

Водночас комісар з питань інформації та ціннісної переорієнтації штату Анамбра Лоу Мефор повідомив, що в штаті немає ранчо й найближчим часом його створення не планують. За його словами, там діє система, за якої пастухам пояснюють, що худобу не можна пускати на фермерські землі.

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