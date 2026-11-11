Едді Джонс припустив, що Англія відволікатиметься на Нову Зеландію — Sky Sports News

Тренер збірної Японії з регбі Едді Джонс заявив, що його команда спробує вивести Англію з рівноваги у тестовому матчі Nations Championship, який 14 листопада відбудеться на Allianz Stadium у Твікенгемі, Англія. Колишній наставник англійської збірної вважає суперників фаворитами, однак припустив, що вони можуть уже думати про наступну гру проти Нової Зеландії.

Ставка на тиск

За даними Sky Sports, Джонс у розмові з BBC назвав японців великими аутсайдерами. Він сказав, що команді потрібно знайти спосіб порушити гру Англії, яка може бути трохи відволіченою через матч із Новою Зеландією наступного тижня.

Джонс зазначив, що Японія прагне створювати хаос, збивати англійців з гри та домагатися реакції трибун. За його словами, значна увага медіа й шум довкола команди іноді можуть тиснути на гравців в Англії.

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Водночас тренер високо оцінив наставника англійців Стіва Бортвіка, назвавши його видатним і дуже розумним фахівцем.

Англія після перемоги над Австралією

Англійська збірна підходить до гри після перемоги над Австралією з рахунком 45:22 у Nations Championship. Команда Бортвіка занесла сім спроб і встановила рекордний для себе показник набраних очок у матчах проти Австралії.

Форвард Генрі Поллок вийшов після перерви на незвичній для себе позиції вінгера та заніс дві спроби. Джонс закликав не переоцінювати цей виступ: він визнав талант і швидкість Поллока, але зазначив, що англійці мали простір для атак і не відчували значного тиску в матчі.

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