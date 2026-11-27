Актор Чіветель Еджіофор на пресконференції Torino Film Festival розповів, що спочатку вагався, чи погоджуватися на роль у горорі Backrooms. Як повідомляє Variety, сумніви виникли через вік режисера Кейна Парсонса: коли Еджіофору вперше надіслали сценарій, постановникові було 19 років.

За словами актора, він вважав незвичним, що режисер був таким молодим, і намагався зрозуміти, чи це можливо. Однак після перегляду вебсеріалу Backrooms Еджіофор змінив думку, назвавши роботу Парсонса неймовірною та блискучою.

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Роль у горорі

У фільмі Еджіофор зіграв власника меблевого магазину, який знаходить загадковий портал до іншого виміру. Парсонс, який починав як ютубер, зняв стрічку з бюджетом 10 млн доларів. За даними Variety, світові касові збори Backrooms вже перевищили 400 млн доларів.

Відгуки глядачів

Еджіофор вважає, що молоде покоління режисерів має перевагу завдяки можливості безпосередньо взаємодіяти з інтернет-аудиторією. За його словами, Парсонс спілкувався з мільйонами глядачів і міг удосконалювати роботу, беручи до уваги їхні коментарі. Актор також зазначив, що прагне працювати в різних жанрах, а для нього важливо, щоб персонажі змінювалися й розвивалися незалежно від жанру стрічки.

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