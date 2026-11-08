Ефект баксдростату зберігався до двох років після лікування — The Guardian

У невеликому дослідженні препарату баксдростат зниження артеріального тиску у пацієнтів із первинним альдостеронізмом зберігалося до двох років після припинення лікування. У ньому спостерігали за 14 пацієнтами, у яких тиск суттєво знизився під час тримісячного випробування препарату.

Результати спостереження

Після початкового випробування учасники продовжували приймати щоденні таблетки ще від шести до 12 місяців, а потім припинили лікування. Під час подальших перевірок їхній артеріальний тиск залишався нижчим. Як повідомляє The Guardian, майже чверть пацієнтів припинили приймати всі препарати від гіпертонії та мали нормальний артеріальний тиск.

Результати роботи опублікували в журналі New England Journal of Medicine. Керівник дослідження, фахівець із гіпертензії з Університету королеви Марії в Лондоні Морріс Браун, назвав отримані дані дуже обнадійливими.

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Як діє препарат

Баксдростат належить до інгібіторів синтази альдостерону — препаратів, що пригнічують гормон альдостерон, який підвищує артеріальний тиск. Приблизно у 5–10% випадків гіпертензії її причиною є невеликі вузлики або доброякісні пухлини надниркових залоз, через які виробляється надлишок цього гормону. Альдостерон подає ниркам сигнал затримувати сіль, що сприяє підвищенню тиску.

Стандартним методом лікування первинного альдостеронізму є видалення ураженої надниркової залози, однак операція не завжди повністю усуває гіпертензію, оскільки на неї можуть впливати й інші чинники. Баксдростат цього року схвалили у США для пацієнтів, у яких артеріальний тиск не вдається контролювати наявними препаратами. У Великій Британії засіб оцінює Національний інститут охорони здоров’я та вдосконалення медичної допомоги (NICE).

Потрібне масштабніше дослідження

Професор медицини Гарвардського університету Мейсон Фрімен, який брав участь у роботі, наголосив, що поки зарано стверджувати про вилікування частини пацієнтів. Для перевірки результатів уже триває масштабніше дослідження. Браун припускає, що пригнічення альдостерону може сприяти вибірковому руйнуванню клітин, які надмірно виробляють цей гормон, але цей механізм ще досліджують у лабораторії.

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