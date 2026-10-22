Ефіопія взяла під контроль Заламбессу на кордоні з Еритреєю — France 24

За даними France 24, Ефіопія взяла під контроль прикордонне місто Заламбесса. Це посилило побоювання щодо можливого розширення конфлікту з Еритреєю.

Напруженість між країнами

За описом France 24, Ефіопія та Еритрея дедалі більше наближаються до війни. Контроль над Заламбессою став одним із чинників занепокоєння щодо подальшого розвитку ситуації.

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У матеріалі також зазначено, що існує побоювання: прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед може направити війська на територію Еритреї. Йдеться саме про побоювання щодо можливого направлення військ, а не про вже оголошене рішення.

Випуск Perspective

У випуску програми Perspective, оприлюдненому 22 жовтня 2026 року, France 24 поспілкувався з Мартіном Плаутом — старшим науковим співробітником Інституту досліджень Співдружності при Лондонському університеті. Тривалість випуску становить 10 хвилин 07 секунд.

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