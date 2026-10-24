Ефіопія закликала до спільної безпеки Червоного моря — The Rio Times

В Ефіопії керівник Національної служби розвідки та безпеки Редван Хусейн закликав держави регіону спільно забезпечувати безпеку Червоного моря. На форумі в місті Бахр-Дар 23 жовтня він заявив, що кілька прибережних країн не здатні самостійно гарантувати безпеку цього морського маршруту, повідомляє The Rio Times.

Заява на форумі в Бахр-Дарі

Виступ відбувся під час Діалогу спеціальних посланців у межах 12-го Форуму високого рівня з питань безпеки в Африці. Захід триває з 23 до 25 жовтня під темою «Шляхи до миру в Африці: економічний суверенітет і геополітична трансформація».

Хусейн заявив, що мілітаризація регіону, суперництво іноземних держав і поновлення нападів на комерційні судна поблизу Баб-ель-Мандебської протоки створюють тиск на торговельні маршрути. Він закликав до колективних дій регіональних країн за підтримки надійних міжнародних партнерів.

Ефіопія не має виходу до моря, однак, за словами Хусейна, повністю залежить від Червоного моря у морській торгівлі. Баб-ель-Мандебська протока сполучає Червоне море з Аденською затокою та є важливим шляхом для суден, що прямують між Азією, Суецьким каналом і Європою.

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Позиції учасників і суперечка з Еритреєю

Спеціальний посланець генерального секретаря ООН з питань Африканського Рогу Гуан Цун назвав ситуацію в регіоні полікризою. За його словами, війни в Судані, Південному Судані й Сомалі, а також загрози судноплавству в Червоному морі тісно пов’язані між собою.

Посланці Німеччини та Франції також наголосили на потребі посилити багатосторонню співпрацю, підтримати мирні ініціативи під проводом країн регіону та економічну інтеграцію.

Радник прем’єр-міністра Ефіопії з питань Східної Африки Гетачу Реда під час дискусії заявив, що Еритрея продовжує дії, які розпалюють кризу. Раніше Міністерство закордонних справ Еритреї відкинуло звинувачення Аддис-Абеби щодо переходу еритрейських військ на територію Ефіопії.

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