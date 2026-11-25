На тлі падіння ф’ючерсів на Nasdaq-100 у США ефір і токени децентралізованих фінансів 25 листопада втрачали приблизно вдвічі більше за біткоїн. Від початку доби за UTC біткоїн знизився на 1,2%, тоді як ефір — на 2,2%, а індекс CoinDesk DeFi Select — на 2,6%, повідомляє CoinDesk.

Тиск фондового ринку

Ф’ючерси на індекс Nasdaq-100 знизилися на 2,1%. Це сталося після падіння південнокорейського індексу Kospi більш ніж на 6% на тлі повідомлень про те, що США можуть запровадити нові мита для великих торговельних партнерів, зокрема Китаю та Європейського Союзу.

Аналітик Bitunix Дін Чен із посиланням на оцінки Goldman Sachs заявив, що фонди, які торгують за трендом, можуть продати ще $68 млрд глобальних акцій упродовж наступних п’яти торгових сесій.

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Американські спотові біткоїн-ETF у вівторок зафіксували відтік $231,4 млн — шосту поспіль сесію відтоку, за даними Farside Investors. На фонд BlackRock IBIT припало $175,3 млн. Сукупний відтік із таких фондів у листопаді становив приблизно $4,94 млрд.

Скорочення позицій

За останні 24 години обсяг торгів криптовалютними ф’ючерсами скоротився на 26,6% — до $202,3 млрд, а обсяг відкритих позицій знизився на 1,9%, до $100,8 млрд. Ліквідації становили $349,5 млн, причому 79,5% припало на довгі позиції. CoinDesk зазначає, що зниження обсягів торгів і ліквідацій більше схоже на добровільне скорочення позицій, ніж на панічний розпродаж.

Серед окремих активів токен Uniswap знизився на 4,4%, Lighter — на 3,3%, Ethena — на 3,2%. Hyperliquid втратив 7,3%, а Solana — 4,5%. Індекс CoinDesk 80 знизився на 2,9% за 24 години проти 1,6% у біткоїна. Індекс страху та жадібності CoinMarketCap перебував на рівні 8 пунктів, що відповідає стану «екстремального страху».

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