EGA повідомила про падіння скоригованого прибутку на 9% після атаки в ОАЕ — The National

Еміратська Emirates Global Aluminium (EGA) за дев’ять місяців 2026 року скоротила скоригований чистий прибуток на 9% — до $744 млн. Компанія пов’язала це зі втратою виробництва та перебоями з експортом після атаки на її підприємства в Аль-Тавілі, яку EGA назвала іранською. Про це повідомляє The National.

Виручка EGA в січні—вересні зменшилася на 16% у річному вимірі, до $5,28 млрд. Чистий прибуток становив $547 млн після врахування $197 млн чистого впливу березневого інциденту, що призвів до аварійного припинення роботи всіх підприємств EGA в Аль-Тавілі, у промисловій зоні Халіфа в Абу-Дабі.

Падіння продажів та альтернативна логістика

Обсяг продажів алюмінію скоротився на 36%, до 1,33 млн тонн. EGA пояснила це меншою доступністю металу з Аль-Тавіли та обмеженнями вихідної логістики з ОАЕ. Компанія налагодила альтернативні експортні маршрути через порти поза Ормузькою протокою, щоб продовжити поставки клієнтам.

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У вересні EGA уклала угоду з Gulftainer щодо розширення експорту через порти східного узбережжя ОАЕ. Домовленість передбачає перевезення до 250 тис. тонн алюмінію в перший рік і до 300 тис. тонн — у другий. Компанія також продовжила угоду з гвінейською Compagnie des Bauxites de Guinee про постачання до 4,9 млн тонн бокситів щороку до 2044 року.

Відновлення виробництва

EGA повідомила, що відновила роботу 766 із 1262 електролізних комірок, які потребують перезапуску в Аль-Тавілі, або 61%. Повністю відновити роботу металургійного заводу компанія планує в першому кварталі 2027 року. Витрати на повне відновлення виробництва EGA оцінює приблизно у $400 млн.

Виробництво глинозему на підприємстві EGA за дев’ять місяців становило 899 тис. тонн проти 1,75 млн тонн роком раніше. Після відновлення роботи в липні завод у вересні вийшов приблизно на 70% потужності. Водночас скоригована маржа EBITDA компанії зросла з 28% до 30% завдяки вищим цінам на алюміній і контролю витрат.

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