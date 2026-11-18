Єгипет вважає меморандум про морське розмежування між Лівією та Туреччиною юридично недійсним і таким, що не створює для Каїра жодних зобов’язань. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Єгипту Надер Закі, повідомляє The National.

За словами Закі, Єгипет не розглядатиме цей меморандум, оскільки він не є обов’язковим для країни. Він також зазначив, що основою для будь-яких домовленостей має бути Конвенція з морського права 1982 року. Посадовець додав, що Лівія і Туреччина взяли до уваги занепокоєння єгипетської сторони під час контактів із Каїром.

Можливе звернення до міжнародних інстанцій

Джерела The National у Каїрі повідомили, що влада Єгипту розглядає можливість міжнародного арбітражу щодо законності домовленості. За їхніми словами, Єгипет готує матеріали для можливого звернення до Міжнародного суду в Гаазі або Міжнародного трибуналу з морського права в Гамбурзі, щоб домогтися анулювання меморандуму.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Єгипетські експерти збирають документи та карти на підтримку позиції, що домовленість порушує економічну зону Єгипту у Східному Середземномор’ї. Джерела також стверджують, що Каїр може аргументувати свою позицію тим, що розташування Туреччини у Східному Середземномор’ї не дає їй підстав укладати угоду про морське розмежування з Лівією. Остаточного рішення про звернення до міжнародних інстанцій ще не ухвалили.

Ратифікація в східній Лівії

Минулого місяця парламент адміністрації на сході Лівії ратифікував меморандум. Цю адміністрацію очолює військовий командувач генерал Халіфа Хафтар; раніше вона роками виступала проти домовленості. Угоду спочатку уклали у 2019 році Туреччина та підтримуваний ООН уряд національної єдності в Триполі, який є суперником східної адміністрації.

Проти угоди також виступають союзники Каїра — Греція і Кіпр, а також ОАЕ, Бахрейн та Європейський Союз. Вони заявляли, що схвалення меморандуму Лівією загрожує стабільності в Середземномор’ї. Міністри закордонних справ Єгипту Бадр Абдельатті та Греції Георгос Герапетрітіс щонайменше тричі контактували після 20 жовтня, коли відбулася ратифікація, та висловили неприйняття рішення лівійської палати представників.

Читай нас у