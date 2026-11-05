Єгипет назвав залізницю Ель-Аріш—Таба проєктом розвитку Синаю — Asharq Al-Awsat

Єгипет надав Ізраїлю нові запевнення щодо проєктів розвитку на Синайському півострові, зокрема 500-кілометрової залізниці Ель-Аріш—Таба. Як повідомляє Asharq Al-Awsat, міністр транспорту Єгипту Камель аль-Вазір назвав залізницю передусім проєктом розвитку та заявив, що причин для занепокоєння немає.

Залізниця та розвиток Синаю

Під час візиту до Північного Синаю аль-Вазір сказав, що залізниця, а також плани з будівництва сіл і заводів мають заохотити єгиптян оселятися на півострові. За його словами, це є важливим для національної безпеки країни.

Міністр зазначив, що лінія має підтримувати мирний розвиток і заселення Синаю. Проєкт є частиною ширшої транспортної мережі, яка поєднує міста Суецького каналу із Синаєм та має сполучити порти Ель-Аріш і Таба залізницями, автошляхами й логістичними зонами.

Реакція на повідомлення ізраїльських медіа

Ізраїльські медіа висловлювали занепокоєння можливими стратегічними й військовими наслідками будівництва залізниці. У таких публікаціях припускали, що інфраструктура може полегшити швидке переміщення через півострів великих обсягів обладнання, товарів і персоналу.

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Військовий експерт генерал-майор Айман Абдель Мохсен заявив виданню, що безпека Синаю залежить не лише від військових заходів, а й від розвитку та заселення регіону. За його словами, Єгипет продовжить інфраструктурні проєкти на півострові незалежно від заперечень Ізраїлю.

Радник Військової академії післядипломних і стратегічних досліджень генерал-майор Адель аль-Омда повідомив, що Єгипет прагне до 2030 року заселити Синай трьома-восьмома мільйонами людей. Він також сказав, що план розвитку та безпеки Синаю охоплює безпеку, розвиток і підвищення обізнаності населення.

Наприкінці 2023 року прем'єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі заявляв, що за попереднє десятиліття на розвиток Синаю витратили понад 600 млрд єгипетських фунтів, або $11,6 млрд. Кошти спрямовували на інфраструктуру, дороги, житло, водопостачання та тунелі.

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