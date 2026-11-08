Єгипет оголосив про газове відкриття з оцінкою 200 млрд кубічних футів — Euronews

Єгипет оголосив про нове відкриття природного газу в Середземному морі. Початкову оцінку обсягів газу в резервуарі розвідувальної свердловини Nasim-1X на концесійній ділянці Taiba визначили приблизно у 200 млрд кубічних футів. Про це повідомляє Euronews з посиланням на Міністерство нафти й мінеральних ресурсів Єгипту.

Технічні дослідження тривають

Під час буріння та оцінювання свердловини виявили газоносний пласт із чистою товщиною приблизно 15 метрів. У міністерстві зазначили, що він має виразні геологічні та петрофізичні характеристики.

Технічні дослідження та оцінювання резервуара ще тривають. Вони мають визначити обсяги газу, доступні для видобутку, можливі добові показники видобутку та комерційну доцільність розробки. Дату початку видобутку влада Єгипту не оголосила.

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Підключення до інфраструктури

Єгипет планує з'єднати свердловину з наявними виробничими об'єктами трубопроводом завдовжки близько 22 кілометрів, який підключать до трубопроводу Abu Madi – El Gamil. Це має дати змогу використати наявну інфраструктуру та скоротити час до початку видобутку.

Оператором ділянки Taiba є італійська компанія Eni, яка працює у партнерстві з австралійською Woodside. Буріння від імені партнерів виконала єгипетська Petrobel.

Міністерство нафти пов'язало результат з активізацією інвестицій і геологорозвідки, поліпшенням інвестиційного клімату та прогресом у врегулюванні прострочених виплат іноземним енергетичним компаніям. Єгипет прагне наростити внутрішній видобуток після його скорочення останніми роками, яке посилило залежність країни від імпорту газу для покриття попиту з боку електроенергетичного та промислового секторів.

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