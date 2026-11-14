Єгипет остаточно вніс Мусульманське братство до списку терористів — Asharq Al-Awsat

Єгипет остаточно вніс організацію «Мусульманське братство» до свого списку терористів. Остаточне судове рішення опублікували в офіційному віснику в понеділок після кількох років тимчасових внесень до цього переліку, повідомляє Asharq Al-Awsat.

За даними видання, кілька керівників організації, зокрема її верховний наставник Мохамед Баді, залишаються ув’язненими у справах, пов’язаних із насильством, тероризмом і вбивствами. Наступного дня кримінальний суд Каїра в рішенні першої інстанції постановив внести на п’ять років до терористичних списків 35 організацій та 36 осіб, які базуються в Європі.

Заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп, виступаючи в четвер на Salem News Channel, заявив, що «Мусульманське братство» становить ризик для Сполучених Штатів і Європи. Відповідаючи на запитання, чи є організація небезпечнішою за комуністів, він назвав обидві сили значними загрозами, однак припустив, що наразі більшу небезпеку становить «Мусульманське братство».

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Дослідники екстремістських рухів Мунір Адіб і Хішам ан-Наггар сказали Asharq Al-Awsat, що такі заяви можуть посилити зусилля Каїра з обмеження діяльності організації всередині країни та за кордоном. Адіб зазначив, що міжнародна співпраця в цьому питанні має спиратися на розвідувальні дані, докази та правові процедури, а не лише на політичні оцінки.

Міжнародні кроки

Як пише видання, 24 листопада 2025 року Трамп підписав указ, яким доручив Державному департаменту та Міністерству фінансів США розглянути можливість терористичних визначень для гілок організації в Єгипті, Йорданії та Лівані. У січні США надали єгипетському та йорданському підрозділам статус спеціально визначених глобальних терористів, а ліванському — статус іноземної терористичної організації. У березні терористичні визначення, за інформацією Asharq Al-Awsat, отримало й суданське «Мусульманське братство».

Аргентина цього року також внесла єгипетську, йорданську та ліванську гілки організації до терористичних списків. Європейський парламент 8 жовтня ухвалив резолюцію із закликом розробити спільну стратегію ЄС щодо мереж, пов’язаних із «Мусульманським братством».

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