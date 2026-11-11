Єгипет підтвердив розміщення військ у Саудівській Аравії — The National

Міністр закордонних справ Єгипту Бадр Абделаті заявив, що країна вже розмістила військових і озброєння в Саудівській Аравії. За його словами, єгипетська військова присутність у королівстві має переважно оборонний характер і посилюється на прохання саудівської сторони.

Як повідомляє The National, це перше офіційне підтвердження Каїра, що єгипетські війська та озброєння вже перебувають на території Саудівської Аравії. Саудівська влада публічно не коментувала ані пропозицію Єгипту про допомогу, ані подальше розгортання сил.

Оборона чутливих об'єктів

Абделаті сказав, що єгипетських військових розгорнули переважно для захисту чутливих об'єктів, зокрема святих місць. Видання зазначає, що міністр мав на увазі мусульманські святині в Мецці та Медіні.

Міністр не уточнив чисельність контингенту та перелік розгорнутого озброєння. Водночас джерела, поінформовані про операцію, повідомили виданню, що в королівстві перебувають сотні єгипетських військовослужбовців. За їхніми словами, Єгипет також направив бронетехніку, зенітні батареї та ракети класу «земля — земля». Серед систем протиповітряної оборони джерела назвали Amoun, призначену для перехоплення низьколітних ракет і безпілотників.

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Місія не передбачає атак на хуситів

Один зі співрозмовників The National заявив, що єгипетський контингент має обороняти Саудівську Аравію, а не атакувати єменських хуситів, однак може захищатися в разі нападу. Останніми тижнями Саудівська Аравія зазнавала неодноразових атак дронами й ракетами, спрямованих проти аеропортів, нафтових об'єктів і військових цілей.

Єгипетський парламент минулого місяця схвалив відправлення військ до Саудівської Аравії. Це сталося після заяви президента Абдель Фаттаха ас-Сісі від 17 жовтня про готовність Каїра надати королівству військову допомогу на його запит.

Напруженість зросла на тлі відновлення бойових дій у Ємені між очолюваною Саудівською Аравією коаліцією та хуситами. Коаліція втрутилася у громадянську війну в Ємені 2015 року на прохання міжнародно визнаного уряду після захоплення хуситами Сани та більшої частини півночі країни.

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