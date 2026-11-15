Єгипет посів рекордне шосте місце у фіналі юніорського Кубка Девіса — The National

Юнацька збірна Єгипту посіла шосте місце у фіналі Кубка Девіса серед тенісистів до 16 років у Каїрі. Це найкращий результат країни в цьому турнірі. Змагання відбулися в каїрському клубі Smash Sporting Club і вперше приймалися на африканському континенті.

У фіналах виступили по 16 юнацьких і дівочих команд з різних країн. Франція виграла юніорський Кубок Девіса, а Чехія здобула титул у юніорському Кубку Біллі Джин Кінг. Найбільшу увагу господарям принесли Мохамед Геніді, Юссеф Мурід і Юніс Хуссейн, повідомляє The National.

Перемоги у групі

15-річний Геніді не програв жодного матчу в одиночному та парному розрядах на груповому етапі. Єгиптяни перемогли Сербію, Австралію та Канаду, посіли перше місце у своїй групі й уперше в історії вийшли до чвертьфіналу.

У чвертьфіналі Геніді переміг представника Чехії в одиночній зустрічі, однак у вирішальному парному матчі разом із Мурідом зазнав поразки. Наступного дня перемоги Муріда та Геніді в одиночному розряді забезпечили Єгипту виграш проти Індії. У матчі за п’яте місце команда поступилася Іспанії у вирішальній парній грі.

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Геніді тренується в Барселоні

Геніді раніше два роки тренувався у Smash Sporting Club, а цього сезону переїхав до Барселони, де займається в академії TEC Carles Ferrer Salat під керівництвом тренера Карлоса Родрігеса. Минулого року єгиптянин виграв парний титул на Les Petits As, переміг в одиночному розряді U14 на Eddie Herr та дістався фіналів U14 в одиночному й парному розрядах на Orange Bowl.

Цього року він здобув чотири юніорські титули — один J200, два J100 і один J60 — та вперше увійшов до топ-100 світового юніорського рейтингу. Його мета на наступний сезон — втриматися в топ-60, щоб зіграти на юніорських турнірах Grand Slam, починаючи з Australian Open у січні.

Капітан єгипетської команди Єхія Ель-Саллалі заявив, що участь у змаганнях такого масштабу дає гравцям досвід і може надихнути наступні покоління. За його словами, місцева тенісна влада також збільшила кількість міжнародних юніорських турнірів у Єгипті, аби молоді спортсмени могли здобувати досвід без дорогих закордонних поїздок.

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