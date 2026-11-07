Єгипет призначив Алі Махера тренером збірної замість Хоссама Хассана — Channel NewsAsia

Єгипетська футбольна асоціація припинила співпрацю з головним тренером національної збірної Хоссамом Хассаном та призначила його наступником Алі Махера. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на заяву асоціації.

Зміна на чолі збірної

60-річний Хассан раніше продовжив контракт зі збірною Єгипту до 2030 року після виходу команди до 1/8 фіналу цьогорічного чемпіонату світу. Водночас у футбольній асоціації заявили, що рішення про зміну тренера ухвалили після аналізу останніх подій.

Під керівництвом Хассана єгипетська збірна здобула першу в історії перемогу на чемпіонатах світу — над Новою Зеландією. Далі команда перемогла Австралію в серії пенальті в 1/16 фіналу, а в матчі 1/8 фіналу програла Аргентині з рахунком 2:3, хоча вела в рахунку.

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Епізод із Салахом і статистика Хассана

У вересні увагу до роботи тренера привернула домашня нічия 0:0 з Анголою у відборі на Кубок африканських націй. Хассан замінив Мохамеда Салаха на 60-й хвилині матчу. Форвард турецького «Трабзонспора» після цього залишив розташування збірної, а асоціація пояснила його відсутність у грі проти Південного Судану небажанням футболіста виступати на штучному покритті.

Президент Єгипетської футбольної асоціації Хані Абу Ріда цього місяця літав до Туреччини на зустріч із Салахом. Хассан також отримав від ФІФА триматчеву дискваліфікацію після критики арбітра поєдинку з Аргентиною. За 38 матчів на чолі збірної він здобув 21 перемогу, 10 разів зіграв унічию та зазнав семи поразок.

52-річний Махер очолить національну команду після успішного періоду роботи з клубом «Сераміка Клеопатра». Цього місяця збірна Єгипту двічі зіграє з Малаві у кваліфікації Кубка африканських націй.

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