Єгипет виділив 112 млн м² землі для зменшення держборгу — The National

Єгипет виділив близько 112 млн квадратних метрів державної землі на узбережжі Суецької затоки, яку дозволено використовувати для скорочення державного боргу. Відповідний указ президента Абдель Фаттаха ас-Сісі став публічним минулого тижня, повідомляє The National.

Варіанти використання ділянки

Міністр фінансів Ахмед Кучук заявив, що його відомство готує стратегічний план розвитку виділеної території на Червоному морі. Серед можливих механізмів він назвав партнерства з приватним сектором, надання прав користування землею та обмін частини інвестицій на непогашені борги.

За словами міністра, надходження від використання території мають поліпшити боргові показники та вивільнити кошти для соціальних і державних послуг. Водночас термінів реалізації плану та оцінки вартості земельної ділянки він не назвав.

Член комітету з економічних питань Палати представників Мохамед Фуад подав офіційний запит спікеру парламенту. Він просить пояснити, яким чином землю використають для зменшення боргу, як це позначиться на загальному обсязі запозичень і чи дали результат попередні подібні земельні виділення.

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Попередні земельні рішення та боргові цілі

У червні 2025 року Єгипет зарезервував близько 174 млн квадратних метрів землі в Рас-Шукейрі для скорочення боргу та ісламського фінансування. За повідомленнями державних медіа, місцева програма ісламських облігацій залучила приблизно 26,8 млрд єгипетських фунтів, або $502 млн, під час перших продажів торік.

Після оприлюднення указу прем'єр-міністр Мостафа Мадбулі зустрівся з Кучуком для обговорення рекомендацій Egypt Forum 2026 щодо зниження боргу. Рекомендації форуму передбачають скорочення державного боргу приблизно до 69,5% ВВП до 2030 року з поточного рівня 81,9%, а також запровадження боргових обмежень.

Кучук заявляв, що борг бюджетного сектору за останні три роки знизився з 96% ВВП, а бюджет у 2025/26 фінансовому році був профіцитним без урахування процентних виплат. Наприкінці березня борг бюджетного сектору становив 17,85 трлн єгипетських фунтів, або $328 млрд, з яких 4,17 трлн фунтів, або $76,6 млрд, припадали на зовнішні зобов'язання.

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