Єгипет відновив роботу посольства в Триполі після 12-річної перерви — Dawn

Єгипет у суботу відновив роботу свого посольства в Триполі, столиці Лівії, після 12-річної перерви. Це рішення стало кроком до зближення з адміністрацією, що базується на заході країни, за даними Reuters, опублікованими Dawn.

Зміна підходу Каїра

Відкриття дипломатичного представництва означає зміну підходу Каїра, який був одним із найпомітніших прихильників східного військового командувача Халіфи Хафтара. Він є суперником уряду, що працює у Триполі.

Єгипет закрив посольство в лівійській столиці 2014 року. Тоді через загострення конфлікту в країні припинили роботу багато іноземних дипломатичних місій. У той період у Лівії сформувалися суперницькі органи влади в Триполі та на сході країни.

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Заява міністра

Міністр закордонних справ Єгипту Бадр Абдельатті під час церемонії відкриття заявив, що історичне значення будівлі посольства відповідає глибоким людським і культурним зв’язкам між Єгиптом та Лівією.

Лівія перебуває в кризі після повалення Муаммара Каддафі під час повстання 2011 року, яке підтримало НАТО. На сході країни діють Лівійська національна армія під командуванням Халіфи Хафтара, Палата представників та уряд Осами Хаммада. На заході працюють міжнародно визнаний Уряд національної єдності на чолі з прем’єр-міністром Абдельхамідом Дбейбою та Вища державна рада в Триполі.

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