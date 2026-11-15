Єгипет відновив роботу посольства в Триполі після 12 років — The National

Єгипет відновив роботу свого посольства у столиці Лівії Триполі після 12-річної перерви. Цей крок став помітною зміною у відносинах Каїра з адміністрацією, що базується на заході країни, повідомляє The National.

Відновлення дипломатичної присутності

Єгипет закрив посольство в Триполі у 2014 році. Тоді низка іноземних дипломатичних місій залишила Лівію на тлі ескалації конфлікту, під час якої в країні сформувалися суперницькі уряди.

За словами міністра закордонних справ Єгипту Бадра Абделатті, відновлення роботи диппредставництва відповідає глибоким людським і культурним зв’язкам між Єгиптом та Лівією.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Відносини Каїра з лівійськими силами

Каїр був одним із найпомітніших прихильників фельдмаршала Халіфи Хафтара, який є впливовою фігурою в адміністрації на сході Лівії, що суперничає з урядом у Триполі.

Водночас відносини Єгипту зі східною адміністрацією останнім часом погіршилися. Минулого місяця східний парламент ратифікував угоду про розмежування морських зон із Туреччиною, укладену у 2019 році між Анкарою та західною адміністрацією Лівії. Єгипет і Греція вважають цю домовленість порушенням міжнародного права.

Лівія перебуває у стані нестабільності після повалення режиму Муаммара Каддафі під час підтриманого НАТО повстання 2011 року. Адміністрації на сході та заході країни неодноразово вступали у протистояння та відкриті бойові дії.

Читай нас у