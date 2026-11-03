Єгипет заявив про запас продовольства на шість місяців — The National

У Єгипті заявили, що країна має запаси основних продовольчих товарів на шість місяців. На тлі побоювань нового витка протистояння між США та Іраном кілька держав Близького Сходу проводять навчання та інші заходи з підвищення готовності, повідомляє The National.

За даними видання, єгипетська влада стежить за стратегічними резервами базових товарів, передусім пшеничного борошна. Це пов’язано з ризиком порушення ланцюгів постачання у разі масштабних бойових дій у Червоному морі. Наприкінці жовтня державний імпортер Future of Egypt придбав п’ять партій пшениці — це одна з найбільших закупівель за останні шість місяців.

Навчання в регіоні

У Катарі провели масштабні навчання з реагування на надзвичайні ситуації в міжнародному аеропорту Хамад у межах щорічних національних навчань. Qatar Airways повідомила про заходи з планування на випадок надзвичайних обставин і перевірки оперативної готовності, через які могла бути помітна додаткова активність в аеропорту та прилеглому повітряному просторі.

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Джерела The National у Каїрі повідомили, що єгипетські збройні сили перевели у підвищену готовність, а системи протиповітряної оборони посилили вздовж узбережжя Червоного моря та біля Суецького каналу. Ізраїльська армія анонсувала навчання пошуково-рятувальної бригади з відпрацюванням багатофронтових сценаріїв. Наприкінці жовтня спільні навчання провели військові та силові структури Йорданії, а ліванські й британські військові завершили тритижневі маневри в Лівані.

Інструкція на випадок ядерного удару

Іранські державні медіа поширили відеоінструкцію для населення на випадок ядерного удару. У ній радять ховатися в приміщенні та не дивитися в бік вибуху. Якщо укриття поруч немає, людям рекомендують лягти за перешкодою, прикрити голову й обличчя, а після проходження вибухової хвилі зайти до найближчої будівлі, не залишаючись надворі й не ховаючись в автомобілі.

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі заявив, що військова ескалація матиме катастрофічні наслідки для регіону та світу, і закликав сторони знайти дипломатичне рішення. Міністр закордонних справ Єгипту Бадр Абдельатті на форумі IISS Manama Dialogue в Бахрейні попередив, що новий раунд бойових дій буде небезпечнішим і руйнівнішим та не приведе до результату.

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