Єгипет запустив програму Shams El-Senaa, або Industry Sun, яка передбачає встановлення сонячних електростанцій сумарною потужністю 1 ГВт приблизно на 7 тисячах промислових підприємств. Ініціатива має скоротити витрати фабрик на електроенергію та зменшити споживання природного газу, повідомляє OilPrice.

На початку листопада прем’єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі обговорив механізми реалізації програми з міністром електроенергетики та відновлюваної енергетики Махмудом Есматом. Згодом проєкт планують поширити на урядові будівлі та інші об’єкти. Паралельно країна готує окрему загальнонаціональну програму встановлення сонячних систем на дахах державних споруд.

Зниження витрат промисловості

За словами Мадбулі, програма має диверсифікувати джерела енергії, знизити виробничі витрати, підвищити конкурентоспроможність промисловості та сприяти локалізації виробництва сонячного обладнання. Він також наголосив на необхідності регулярного технічного обслуговування панелей, трансформаторів, систем підключення й обладнання керування, а також спеціалізованої підготовки персоналу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Міністр Махмуд Есмат заявив, що ініціатива має підвищити ефективність виробництва та експортну конкурентоспроможність підприємств. Очікується також збільшення частки місцевих компонентів у секторі відновлюваної енергетики й зміцнення пов’язаних промислових ланцюгів.

Цілі з розвитку відновлюваної енергетики

Єгипет прагне отримувати 42% електроенергії з відновлюваних джерел до 2030 року та від 60% до 65% — до 2040 року. Нині близько 87% генерації в країні забезпечують викопні види палива, передусім природний газ і нафта. Частка відновлюваних джерел становить приблизно 13%: 6% припадає на гідроенергетику, ще 7% — на вітрову та сонячну генерацію.

Сонячні потужності Єгипту, за наведеними в матеріалі прогнозами, можуть зрости з приблизно 2,9 ГВт до 34,3 ГВт до 2035 року. Загальна потужність відновлюваної енергетики країни тоді може наблизитися до 49,7 ГВт. Серед великих сонячних ініціатив також названі парк Бенбан і проєкт Obelisk Solar Power Project на півдні країни, потужність якого становить близько 1,1 ГВт.

Читай нас у