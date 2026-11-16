Єгипет запустив видобуток газу на родовищі Mina West — Anadolu Agency

Єгипет розпочав видобуток природного газу на морському родовищі Mina West у Середземному морі. Очікується, що родовище постачатиме на внутрішній ринок країни до 160 млн стандартних кубічних футів газу на добу, повідомляє Anadolu Agency.

Частки Shell і KUFPEC

Про початок виробництва оголосили партнери проєкту Shell Egypt і Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company, або KUFPEC. Видобуток стартував через три роки після відкриття родовища.

Mina West розташоване в межах концесії North East El Amriya у Середземному морі. Shell володіє 60% проєкту, а єгипетська дочірня компанія KUFPEC — рештою 40%.

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Підключення до газової мережі

Партнери схвалили розробку родовища у червні 2025 року. Новий трубопровід завдовжки сім кілометрів з'єднує Mina West із наявною інфраструктурою West Delta Deep Marine. Газ надходить на об’єкт переробки Burullus, після чого подається до внутрішньої газової мережі Єгипту.

У Shell зазначили, що використання чинних об'єктів інфраструктури допомогло прискорити реалізацію проєкту. Єгипет прагне наростити власний видобуток газу завдяки інвестиціям, розвідці та розробці родовищ до приблизно 4,2 млрд кубічних футів на добу наприкінці 2026–2027 фінансового року. Це має скоротити розрив між внутрішньою пропозицією та зростаючим попитом, а також зменшити залежність країни від імпорту газу.

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