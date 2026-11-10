Єгипет зробив постійним внесення організації «Брати-мусульмани» до державного переліку терористичних організацій. Рішення прокуратури замінило тимчасове внесення, чинне з грудня 2022 року, повідомляє The National.

Рішення прокуратури

Рішення набуло чинності після публікації 8 листопада в Al-Waqa’i Al-Masriya — урядовому юридичному виданні Єгипту. Воно встановлює безстроковий статус організації відповідно до закону 2015 року про терористичні організації та осіб.

Внесення до переліку передбачає заборону діяльності, зібрань і збору коштів організацією, закриття її приміщень та заморожування активів. У повідомленні посилаються на рішення Каїрського кримінального суду від травня 2023 року та постанову Касаційного суду, ухвалену у квітні.

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Окремий перелік для трьох осіб

Окремо до списку індивідуальних терористів на постійній основі внесли трьох чоловіків, пов’язаних із «Братами-мусульманами», після їхніх вироків. Для них передбачено обмеження, зокрема заборону на виїзд за кордон, заморожування активів і обмеження права обіймати державні посади.

Внесення організації та окремих осіб до переліків є різними юридичними процедурами: статус «Братів-мусульман» не означає автоматичного внесення кожного, хто має зв’язок із групою, до індивідуального списку. Єгипет уперше визнав організацію терористичною в грудні 2013 року, після того як військові усунули президента Мохамеда Мурсі, який належав до цього руху, на тлі масових протестів проти його правління.

У січні Міністерство фінансів США також внесло єгипетський і йорданський підрозділи «Братів-мусульман» до переліку спеціально визначених глобальних терористів, звинувативши їх у матеріальній підтримці ХАМАС. Американські санкції передбачають заморожування активів у юрисдикції США та загальну заборону для громадян і компаній США на операції з цими структурами.

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