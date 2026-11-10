EIA прогнозує рекордний попит на електроенергію у США в 2026–2027 роках — Channel NewsAsia

У США споживання електроенергії, за прогнозом Управління енергетичної інформації США, досягатиме рекордних рівнів у 2026 та 2027 роках. Як повідомляє Channel NewsAsia, відомство пов’язує зростання попиту насамперед із розвитком центрів обробки даних для систем штучного інтелекту та електрифікацією опалення і транспорту.

За оцінкою EIA, загальний попит на електроенергію збільшиться з рекордних 4216 млрд кВт·год у 2025 році до 4306 млрд кВт·год у 2026-му та 4370 млрд кВт·год у 2027-му. Якщо прогноз справдиться, 2026 рік стане третім поспіль роком рекордного енергоспоживання у країні.

Попит у житловому та комерційному секторах

У 2026 році продажі електроенергії побутовим споживачам, за прогнозом, сягнуть 1546 млрд кВт·год, комерційним клієнтам — 1557 млрд кВт·год, а промисловим — 1061 млрд кВт·год. Для житлового та комерційного секторів це перевищить попередні максимуми, зафіксовані у 2025 році: відповідно 1519 млрд і 1503 млрд кВт·год.

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Найвищий показник продажу електроенергії промисловим споживачам становив 1064 млрд кВт·год у 2000 році. Отже, прогноз на 2026 рік буде близьким до цього історичного максимуму.

Зміни у структурі генерації

EIA також очікує зниження частки вугілля у виробництві електроенергії: з 17% у 2025 році до 15% у 2026 та 2027 роках. Частка природного газу, за прогнозом, залишиться на рівні 40% у 2026 році, а у 2027-му зменшиться до 39%.

Водночас частка відновлюваних джерел енергії має зрости приблизно з 24% у 2025 році до 25% у 2026-му та 28% у 2027-му. Частка атомної генерації, за оцінкою відомства, становитиме 18% упродовж 2025–2027 років.

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