EIC виділила €3,8 млн на розробку мРНК-вакцини для лікування раку печінки — News-Medical

У Німеччині Європейська інноваційна рада надасть близько 3,8 млн євро міжнародному дослідницькому проєкту ADVANCE, який має на меті розробити терапевтичну мРНК-вакцину для лікування гепатоцелюлярної карциноми — найпоширенішої форми раку печінки. У проєкті бере участь Університетська медицина Франкфурта, а до консорціуму входять дослідники з Іспанії, Нідерландів і Німеччини, повідомляє News-Medical.

Пошук мішеней для імунної відповіді

Команда ADVANCE шукає пептиди, специфічні для пухлинних клітин при гепатоцелюлярній карциномі. Мета дослідників — знайти структури, які дозволять імунній системі відрізняти ракові клітини від здорових тканин.

Зокрема, вивчатимуть так звані темні пептиди, яких у пухлинних клітинах за умов клітинного стресу стає більше. Команда Андреаса Шлоссера з відділення дерматології, венерології та алергології Університетської медицини Франкфурта планує поєднувати мас-спектрометрію, РНК-секвенування, обчислювальні методи та штучний інтелект. Це має допомогти визначити, які темні пептиди представлені на клітинах раку печінки й здебільшого відсутні у здорових тканинах.

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Принцип дії потенційної вакцини

Якщо певні пептиди виявляться достатньо специфічними для пухлини та зможуть викликати імунну реакцію, з них планують створювати кандидатів на мРНК-вакцину. мРНК міститиме інструкції для вироблення таких пептидів, а для захисту її помістять у ліпідні наночастинки.

За планом проєкту, наночастинки мають поглинати імунні або інші клітини. Використовуючи інструкції з мРНК, ці клітини вироблятимуть пептиди та представлятимуть їх на своїй поверхні, щоб викликати цільову Т-клітинну відповідь проти клітин раку печінки.

Координатор проєкту Пурі Фортес із Cima Universidad de Navarra в Іспанії заявив, що мета ADVANCE — продемонструвати доказ концепції ефективності терапевтичної РНК-вакцини першої у своєму класі. Проєкт відібрали в межах EIC Pathfinder Open — інструменту фінансування ЄС у програмі Horizon Europe, що підтримує ранні дослідження зі значними науковими й технологічними ризиками. До можливого клінічного застосування розробці ще необхідні подальші етапи досліджень і випробувань.

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