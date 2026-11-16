Ейдан Гатчинсон вибув до кінця сезону через травму коліна — Sky Sports News

Захисник клубу НФЛ «Детройт Лайонс» Ейдан Гатчинсон пропустить решту сезону через травму правого коліна, якої зазнав під час святкування секу в матчі проти «Нью-Інгленд Петріотс» у Мюнхені, Німеччина. «Лайонс» перемогли з рахунком 35:10 на «Альянц Арені».

Травма після секу

Гатчинсон виконав сек проти квотербека «Петріотс» Дрейка Мея на третьому дауні під час першого володіння суперників. Після цього він підстрибнув, але одразу після приземлення впав на газон і схопився за праве коліно. Згодом футболіст самостійно дійшов до медичного намету, а потім обережно попрямував до роздягальні й більше на поле не повернувся.

Як повідомляє Sky Sports News, інсайдер NFL Network Іан Рапопорт заявив, що попередні обстеження виявили у Гатчинсона розрив передньої хрестоподібної зв’язки. Через це він не зіграє до завершення сезону.

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Статистика та наступні матчі

У нинішньому сезоні Гатчинсон має шість секів і 50 випадків тиску на квотербека. У сезоні 2025 року він очолив команду за кількістю секів, встановивши особистий рекорд — 14,5. У 2024 році захисник пропустив 12 матчів через переломи великогомілкової та малогомілкової кісток.

Наступним суперником «Лайонс», які мають баланс 7–2, стане «Тампа-Бей Бакканірс». Після цього команда прийматиме «Чикаго Беарс» у День подяки.

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