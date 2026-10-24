Ейзенкот заявив про намір перемогти Нетаньягу на виборах — The Hindu

В Ізраїлі лідер центристської партії «Яшар» Гаді Ейзенкот заявив, що прагне перемогти прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу на виборах і завершити його політичну кар’єру. Він також обіцяє припинити затяжні війни та позбавити ХАМАС влади в секторі Гази, повідомляє The Hindu.

Парламентські вибори в Ізраїлі заплановані на 27 жовтня 2026 року. За даними кількох опитувань, партія «Яшар», яку Ейзенкот заснував у вересні 2025 року, може здобути 20 із 120 місць у Кнесеті та випередити партію «Лікуд» Нетаньягу.

Плани щодо Гази та Західного берега

Ейзенкот заявив, що в разі приходу до влади має намір покласти край правлінню ХАМАС у Газі протягом 18 місяців. Для цього він допускає реалізацію плану припинення вогню президента США Дональда Трампа «з позиції сили» або проведення операцій, спрямованих на знищення військового крила угруповання.

Водночас політик, як і Нетаньягу, виступає проти створення Палестинської держави. Він пообіцяв боротися з «єврейськими терористами» на Західному березі Йордану та зупинити зусилля щодо анексії палестинської території.

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Військова кар’єра і формування коаліції

66-річний Ейзенкот прослужив в Армії оборони Ізраїлю 41 рік і був начальником Генерального штабу у 2015–2019 роках. У серпні 2022 року він приєднався до партії «Національна єдність» Бенні Ганца, а менш ніж за тиждень після атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року увійшов до воєнного кабінету Нетаньягу.

У червні 2024 року Ейзенкот залишив воєнний кабінет, звинувативши главу уряду у відсутності чіткої стратегії. Під час кампанії він також звинувачує Нетаньягу у веденні нескінченних воєн, послабленні міжнародної підтримки Ізраїлю, загрозі демократії та відмові брати відповідальність за провали безпеки, які, за його оцінкою, призвели до атаки ХАМАС. Ейзенкот обіцяє створити комісію з розслідування цих провалів.

Попри результати опитувань, для формування уряду Ейзенкоту необхідна підтримка більшості депутатів Кнесету. Обидва політичні блоки, за прогнозами, не отримають чіткої більшості, а лідер «Яшар» не виявляв готовності залучати арабські партії до майбутньої коаліції.

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