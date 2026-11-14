Ейзенкот звинуватив прем’єра Нетаньягу в кампанії проти арабів Ізраїлю — The National

В Ізраїлі кандидат у прем’єр-міністри Гаді Айзенкот заявив, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу веде «расистську» кампанію проти арабських громадян країни. Айзенкот назвав спроби маргіналізувати та колективно таврувати арабський сектор порушенням принципів громадянської відповідальності, повідомляє The National.

Заява Айзенкота

Політик написав у X, що арабські громадяни є невід’ємною частиною історії Ізраїлю. За його словами, вони зазнали агресивної кампанії делегітимізації, яку з політичних мотивів підігрівали прем’єр-міністр, що залишає посаду, та його оточення.

Айзенкот додав, що з представниками арабських партій можна не погоджуватися або відчувати глибоку відразу до деяких із них, однак не можна обмовляти цілий сектор суспільства.

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Переговори про уряд

Нетаньягу неодноразово заявляв про нібито фальсифікації на виборах 27 жовтня з боку арабських партій, не наводячи доказів. Він також критикував ці партії через те, що вони відмовилися назвати ХАМАС терористичною організацією після нападу 7 жовтня, хоча лідери всіх цих партій засудили напад.

Партії з арабською більшістю здобули на виборах рекордні 19 місць і можуть відіграти вирішальну роль у формуванні уряду. Президент Іцхак Герцог доручив Айзенкоту сформувати кабінет після консультацій, під час яких його кандидатуру підтримала більшість партій, зокрема два арабські списки.

Союз чотирьох партій Айзенкота отримав 48 місць, блок Нетаньягу — 53, тоді як для парламентської більшості потрібно 61 місце. Водночас Айзенкот відкинув можливість створення уряду за участю арабських партій, хоча такий блок мав би 67 місць. На формування уряду йому надали шість тижнів.

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