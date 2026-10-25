Екіпаж HMAS Eyre отримав право вільного входу до Порт-Лінкольна — ABC News Australia

В Австралії, у місті Порт-Лінкольн штату Південна Австралія, екіпаж нового патрульного корабля Королівських ВМС Австралії HMAS Eyre провів церемоніальний марш і отримав від міста право вільного входу. Про це повідомляє ABC News Australia. Під час процесії військові йшли з оголеними шаблями, багнетами, закріпленими на гвинтівках, прапорами, барабанами та оркестром.

Повернення до Порт-Лінкольна

Колону очолила штурманка корабля, лейтенантка Кеті Вебб. Вона навчалася у Порт-Лінкольні та з дитинства проводила час у морі на рибальському човні батька. За словами Вебб, тимчасову ліцензію на керування човном вона отримала у 12 років, а згодом керувала судном за 80 кілометрів від Коффін-Бей.

Вебб проклала маршрут HMAS Eyre до півострова Ейр, на честь якого назвали корабель, провівши судно повз свої колишні рибальські місця. Коли корабель увійшов до гавані Бостон у Порт-Лінкольні, його зустріли батьки штурманки — Мег і Річард Вебби. Річард Вебб назвав повернення доньки до рідного міста на кораблі емоційною подією для всієї родини.

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Церемонія з історичним корінням

80-метровий патрульний корабель класу Arafura збудували у Південній Австралії. Одним із його завдань має стати співпраця з Австралійським управлінням рибного господарства для захисту національних рибних запасів і морського середовища. Екіпаж HMAS Eyre обрав своїм символом південного блакитного тунця, який уособлює швидкість, силу та витривалість у морі.

Мерка Порт-Лінкольна Діана Міслов вручила командирові корабля, лейтенант-командеру Емі Браунс, оздоблений сувій, що засвідчує надання права вільного входу. Поліцейський суперінтендант Південної Австралії Філ Джонсон зупинив військову колону, після чого моряки пред’явили сувій і продовжили рух до театру Nautilus, де відбулося офіційне привітання.

За словами лейтенант-командера Браунс, традиція походить із XIII століття: у воєнний час місто таким чином засвідчувало довіру до підрозділу та дозволяло йому пройти своїми вулицями зі зброєю. Церемонію в Порт-Лінкольні відвідали сотні людей, серед яких були ветерани Королівських ВМС Австралії та кадети ВМС із Ваялли. Командування корабля сподівається через шість-вісім тижнів розгорнути HMAS Eyre біля північно-західного шельфу для підтримки Морського прикордонного командування.

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