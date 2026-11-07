Екоагентство Пенджабу заявило про 593 сільськогосподарські пожежі — Dawn

У пакистанській провінції Пенджаб Агентство з охорони довкілля заявило про виявлення 593 випадків сільськогосподарських пожеж у восьми округах. Як повідомляє Dawn, за даними агентства, 581 пожежу вже загасили в межах кампанії проти смогу та спалювання рослинних решток.

Моніторинг у восьми округах

За інформацією EPA, інциденти виявили в округах Хафізабад, Шейхупура, Нанкана-Сахіб, Файсалабад, Касур, Сіалкот, Саргодха та Гуджранвала. Для цього використовували супутниковий моніторинг, наземне спостереження і спеціалізовані нічні групи.

Агентство розширило механізм контролю через Punjab Climate Watch Hub. Центр цілодобово аналізує супутникові дані про пожежні аномалії та передає перевірені сповіщення районним польовим групам для реагування на місцях.

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Групи швидкого реагування

В операції задіяли групи швидкого реагування, оснащені тракторами з пожежними цистернами, протипожежним обладнанням і персоналом для прибуття на місця загорянь та їх гасіння.

Генеральний директор EPA Абдулла Найяр Шейх протягом минулого тижня провів раптові перевірки розміщення польових команд і систем спостереження вздовж головних автомагістралей та дороги Гранд-Транк. Він доручив забезпечити безперервне нічне патрулювання, швидке реагування на супутникові сповіщення і посилений контроль сільськогосподарських територій, де існує ризик спалювання решток урожаю.

Спеціалізовані нічні групи також стежать за сільськогосподарськими районами, коридорами автомагістралей і прилеглими населеними пунктами, де загоряння можуть залишатися непоміченими вночі.

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