У Мексиці екологічні організації попросили суд зупинити нові правила рибальства в Каліфорнійській затоці, які суттєво скорочують захищену від зябрових сітей територію проживання вакіти — найменшої у світі морської свині. Як повідомляє Mongabay, заявники вважають, що зміни загрожують приблизно десятьом особинам цього виду, які, за наявними оцінками, залишилися у світі.

Клопотання до суду

Регуляторні зміни запровадили у жовтні 2026 року. 6 листопада Greenpeace Mexico, Центр біологічного різноманіття та мексиканська організація Conservation of Marine Mammals of Mexico подали клопотання про призупинення їхньої дії.

Виконавча директорка Greenpeace Mexico Алеїра Лара Галісія заявила, що суд може зупинити послаблення захисту, перш ніж більша частина середовища існування вакіти опиниться під загрозою небезпечних сітей. Позивачі також наголосили, що не слід чекати нового випадку потрапляння вакіти в прилов, аби запровадити тимчасові заходи для збереження виду.

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Зменшення охоронної зони

У затоці діють кілька охоронних зон, що частково перетинаються. Зона нульової толерантності площею 225 квадратних кілометрів забороняє будь-яке судноплавство та рибальство. Найбільша зона заборони зябрових сітей раніше охоплювала 11 тисяч квадратних кілометрів, однак нові правила скоротили її до 1562 квадратних кілометрів — майже на 86%.

Крім того, правила передбачають транзитний маршрут через зону нульової толерантності, що дозволить човнам перетинати критично важливе середовище проживання вакіти. Екологи заявляють, що це фрагментує ареал тварини. Вони зазначили, що у 2025 і 2026 роках вакіт спостерігали також за межами цієї зони, тому контроль має охоплювати всі ділянки, де зафіксовано вид.

Вакіта є ендеміком Каліфорнійської затоки, яку також називають морем Кортеса. Її чисельність протягом трьох десятиліть скорочувалася переважно через потрапляння у зяброві сітки. Такі сітки незаконно встановлюють, зокрема, для вилову тотоаби — риби, плавальний міхур якої продають на чорному ринку, переважно в Азії. Міністерство довкілля і природних ресурсів Мексики заявило, що продовжить координувати заходи зі збереження вакіти з іншими державними органами.

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