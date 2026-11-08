Екологи попередили про ризик для колоній морських птахів в Англії та Уельсі — The Guardian

Екологи та природоохоронці попереджають, що реінтродукція орланів-білохвостів в Англії та Уельсі може становити загрозу для колоній морських птахів, зокрема тупиків, кайр, чистунів, фульмарів і трипалих мартинів. Як повідомляє The Guardian, частина науковців вважає, що за випуску великої кількості хижаків чисельність деяких гніздових популяцій може різко скоротитися.

План реінтродукції в Уельсі

У Гвенті на півдні Уельсу пропонують випустити до 60 орланів-білохвостів. Водночас в Ексмурі в Англії протягом трьох років випускають 20 молодих птахів. Проєкт у Гвенті підтримує Gwent Wildlife Trust, тоді як Wildlife Trust of South & West Wales виступає проти.

Керівниця Wildlife Trust of South & West Wales Сара Кесселл заявила про занепокоєння можливим впливом орланів на птахів, які гніздяться на скелях. Особливу тривогу викликають острови Скомер і Скокхолм біля узбережжя Уельсу, де є важливі популяції морських птахів. Минулого місяця одного з орланів, випущених в Ексмурі, помітили над Скомером.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Прямий і непрямий вплив

Професор охорони та екології морських птахів Стівен Вотьє зазначив, що орлани-білохвости здатні суттєво впливати на такі популяції. Окрім прямого полювання на птахів і пташенят, хижаки можуть змушувати дорослих особин тимчасово залишати гнізда. У такому разі пташенята стають вразливішими до нападів мартинів і воронових.

Дослідження 2023 року встановило, що зростання чисельності орланів-білохвостів у північній Норвегії прискорило втрату колонії трипалих мартинів у Ресті у 2020 році. Автори роботи наголосили, що не можна стверджувати, ніби аналогічна ситуація обов’язково повториться в південному Уельсі, однак виключати цього також не можна.

Водночас керівник напряму доказових досліджень водно-болотних угідь Wildfowl and Wetlands Trust Джефф Гілтон заявив, що проєкт передбачає поступове формування семи-дев’яти гніздових пар упродовж десяти років. За його словами, орлани мають різноманітний раціон, а організатори не очікують істотного скорочення популяції будь-якого окремого виду. Natural Resources Wales розглядає заявку на випуск птахів у Гвенті; рішення очікують до кінця року, а в разі попереднього схвалення наприкінці 2026-го та на початку 2027 року проведуть громадські консультації.

Читай нас у