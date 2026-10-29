Екологи закликали зберегти 11,29 гектара луків для сов у Тайнані — Taipei Times

Екологічні організації закликали зберегти луки, де мешкають східні трав'яні сови, у межах проєкту наукового парку Шалун у Тайнані на Тайвані. Проєкт пов’язаний із планами Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) щодо фабрики чипів нового покоління. Про це повідомляє Taipei Times.

Ділянки для збереження

12 жовтня завершилося засідання з визначення обсягу другого етапу оцінки впливу проєкту на довкілля. За його висновками забудовник має оцінити можливість виключення зон «Паркінг 1» та «Промислова 1-2» із проєкту, щоб уникнути шкоди для екосистеми.

У цих зонах заплановано паркінг і центр нульових відходів. Дослідник Громадського коледжу Тайнаня Чао Жуй-куан заявив, що дві ділянки разом охоплюють 11,29 гектара луків, де було помічено гніздо східної трав'яної сови.

За його словами, луки також є місцем активності кільчастих фазанів та інших хижих птахів, зокрема ошийникових совок, чорнокрилих шулік і боривітрів.

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Середовище існування сов

Дослідник Хуан Хуань-чжан зазначив, що проєкт охоплює дві головні екологічні території для східних трав'яних сов — ферму Шалун і басейн річки Ержень. Він наголосив, що луки на високому березі річки, де є гнізда сов, не слід розглядати як територію для екологічної компенсації.

Представниця Wetlands Taiwan Сє Ї-чень повідомила, що луки на високих річкових берегах є середовищем існування першого рівня для цих птахів. Сільськогосподарські угіддя, зокрема ферми «сатояма», вона віднесла до другого рівня, а рибні ставки, соляні поля та інші фрагментовані ділянки — до третього.

Представник Apple Bird Satoyama Conservation Foundation Цзен Лун-юн заявив, що в межах наукового парку для активності сов збережуть лише 63 гектари. Він також звернув увагу на труднощі зі створенням придатних для сов компенсаційних територій поза майданчиком проєкту та закликав розпочати створення таких середовищ до початку будівництва наступного року.

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