Економічна активність в Аргентині у третьому кварталі скоротилася на 1,8% після падіння на 1% у другому кварталі. Такі дані індикатора економічної активності EMAE вказують на технічну рецесію, повідомляє Euronews з посиланням на Національний інститут статистики і перепису населення Аргентини.

У вересні показник зріс на 1,1% проти попереднього місяця, однак залишався на 1,2% нижчим за рівень вересня 2025 року. Остаточні дані про валовий внутрішній продукт, які дадуть змогу офіційно оцінити динаміку економіки, мають оприлюднити 16 грудня. Уряд президента Хав'єра Мілея закликав не поспішати з остаточними висновками, тоді як економісти вважають два квартали скорочення ознакою технічної рецесії.

Слабкий внутрішній попит

Спад пов'язують насамперед зі слабким внутрішнім попитом. Видобуток вуглеводнів і корисних копалин у вересні зріс на 11,1% у річному вимірі, але цього не вистачило, щоб компенсувати погіршення в інших галузях. Рибальство скоротилося на 48,6%, сільське господарство — на 2%, а обробна промисловість — на 1,8%.

Споживання також послабилося через зниження купівельної спроможності та дорогі кредити. Ставки за особистими позиками становлять близько 64% річних, а приблизно 6 млн людей не виконують зобов'язань за боргами.

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Інфляція, зарплати та зайнятість

Хоча річна інфляція суттєво знизилася порівняно з 211% у 2023 році, прогноз середнього зростання цін на 2026 рік погіршився з 22,4% до 31%. Місячна інфляція у жовтні становила 2,2% після 1,9% у вересні.

За оцінкою консалтингової компанії LCG, офіційно зареєстровані зарплати до вересня зросли на 2,5% у реальному вимірі порівняно з груднем попереднього року, однак усе ще поступалися рівню листопада 2023 року. У державному секторі накопичене зниження становило 15,4%. Безробіття у другому кварталі 2026 року досягло 7,9% — найвищого рівня від початку президентства Мілея. За офіційними даними, країна втратила понад 300 тис. робочих місць у приватному секторі та близько 70 тис. — у державному, а приблизно 30 тис. компаній припинили роботу.

LCG очікує, що ВВП Аргентини у 2026 році зросте не більш як на 0,7%, тоді як уряд ставив за ціль 3%. На 2027 рік уряд прогнозує зростання на 4%, а оцінка LCG становить близько 1,5%.

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