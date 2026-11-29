Валовий внутрішній продукт Франції у третьому кварталі 2026 року скоротився на 0,2% порівняно з попередніми трьома місяцями. На показник вплинули спад експорту та валового нагромадження основного капіталу, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на дані Національного інституту статистики та економічних досліджень Франції.

Оцінку ВВП переглянули вниз

Показник скорочення французької економіки переглянули на 0,1 відсоткового пункту вниз проти попередньої оцінки. У другому кварталі економіка країни не демонструвала зростання.

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Експорт і інвестиції знизилися

У липні—вересні експорт Франції зменшився на 1,6% після зростання на 2,9% у попередньому кварталі. Водночас імпорт зріс на 0,1%, а чиста зовнішня торгівля знизила ВВП на 0,6 відсоткового пункту.

Валове нагромадження основного капіталу скоротилося на 0,9% через слабші витрати на будівництво та промислові товари. Зростання споживання домогосподарств на 0,3% і позитивний внесок зміни запасів на 0,3 відсоткового пункту не компенсували спаду. Купівельна спроможність домогосподарств у розрахунку на одиницю споживання зросла на 0,2%.

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