Економіка Японії скоротилася на 0,1% у третьому кварталі — CNBC

За даними CNBC, ВВП Японії у третьому кварталі несподівано скоротився на 0,1% у перерахунку на річний темп порівняно з попереднім кварталом. Це стало першим скороченням японської економіки за рік.

Результат виявився гіршим за прогноз

У попередньому кварталі економіка Японії зросла на 1,4%. Опитування Reuters передбачало зростання ВВП на 0,3% у третьому кварталі. Отже, фактичний результат виявився слабшим за очікування, наведені агентством.

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Тиск на споживання

CNBC пов'язала скорочення економіки із завершенням дії енергетичних субсидій, яке тиснуло на споживання. За повідомленням видання, субсидії для домогосподарств припинили діяти у вересні, через що споживачі зіткнулися з вищими цінами на енергію. Підвищення енергетичних витрат стало одним із чинників, що вплинули на споживчий попит.

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