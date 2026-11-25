Економіка США у третьому кварталі зросла на 4,3% у перерахунку на річний темп, повідомило Бюро економічного аналізу США. Друга оцінка показника на 0,9 відсоткового пункту вища за початкову оцінку в 3,4%, повідомляє Anadolu Agency.

Перегляд оцінки ВВП

Перегляд показника переважно пояснюється вищими оцінками інвестицій і споживчих витрат. У липні—вересні інвестиції, споживчі витрати та державні видатки сприяли зростанню ВВП, тоді як експорт скоротився, а імпорт зріс. Оскільки імпорт віднімають під час розрахунку валового внутрішнього продукту, його збільшення стримувало загальний показник.

У другому кварталі економіка США зросла на 2,2% у перерахунку на річний темп. Найбільше прискоренню в третьому кварталі сприяли швидше зростання інвестицій і відновлення державних видатків. Скорочення експорту частково нівелювало цей результат, а імпорт зростав швидше, ніж у попередньому кварталі.

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Внутрішній попит і прибутки

Реальний обсяг кінцевих продажів приватним внутрішнім покупцям, який поєднує споживчі витрати та приватні фіксовані інвестиції, зріс на 5,8% у перерахунку на річний темп. Попередня оцінка передбачала його зростання на 4,9%.

Реальний валовий внутрішній дохід збільшився на 4,4% після переглянутого показника в 2,3% у другому кварталі. Прибутки корпорацій від поточного виробництва зросли на 206 млрд доларів після збільшення на 384 млрд доларів кварталом раніше. Індекс цін валових внутрішніх покупок підвищився на 2,7%, а його попередню оцінку знизили з 3%. Індекс цін витрат на особисте споживання зріс на 2,1%, а базовий індекс PCE без урахування продовольства та енергії — на 2,5%.

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