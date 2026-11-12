Економіка Великої Британії зросла на 0,7% у третьому кварталі — The Guardian

Економіка Великої Британії у третьому кварталі зросла на 0,7%, попри високі ціни на нафту й газ. Такий результат відповідав очікуванням аналітиків, а стійкість продемонстрували як споживачі, так і бізнес, повідомляє The Guardian.

Динаміка у вересні

За даними Управління національної статистики Великої Британії, у вересні валовий внутрішній продукт країни зріс на 0,2% у місячному вимірі. Економісти очікували нульової динаміки. Водночас статистичне відомство переглянуло оцінку зростання за серпень: замість 0,1% тепер зафіксовано нульову динаміку.

Вплив енергоносіїв

Управління національної статистики зазначило, що стрибок цін на бензин, дизельне пальне та природний газ після нового загострення конфлікту на Близькому Сході обмежував темпи економічного зростання в липні—вересні. У вересні ціна на нафту перевищила 100 доларів за барель і трималася вище цього рівня до початку листопада, хоча останніми днями знизилася.

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Ціни на природний газ були приблизно втричі вищими за рівень лютого, до атаки США та Ізраїлю на Іран. Зростання вартості пального підштовхнуло інфляцію: ціна бензину у Великій Британії перевищила 1,70 фунта стерлінгів за літр, а середня ціна дизельного пального наблизилася до 2 фунтів.

Минулого тижня Банк Англії підвищив процентну ставку на 0,25 відсоткового пункту — до 4%, намагаючись стримати інфляційний тиск. Управління бюджетної відповідальності під час листопадового представлення бюджету прогнозувало зростання британської економіки на 1,2% цього року.

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