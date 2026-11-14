Економіст Банку Англії Пілл очікує нових підвищень ставки — The Guardian

У Великій Британії головний економіст Банку Англії Г'ю Пілл заявив, що центральному банку, ймовірно, доведеться знову підвищити процентну ставку наступного місяця та на початку 2027 року, аби стримати інфляцію. Раніше цього місяця регулятор підвищив ставку з 3,75% до 4%.

Як повідомляє The Guardian, Пілл вважає останнє рішення важливим кроком для коригування монетарної політики, однак наголосив, що цього може бути недостатньо. За його словами, Банк Англії робитиме необхідне, щоб із часом повернути інфляцію до цільового рівня 2%.

Очікування щодо інфляції

Пілл припустив, що навесні наступного року інфляція у Великій Британії може сягнути 5%. Він пов'язав цей ризик із високими цінами на нафту й газ на тлі конфлікту США та Ізраїлю з Іраном. На його думку, це може спонукати працівників державного й приватного секторів вимагати значного підвищення зарплат, що здатне довше утримувати інфляцію на високому рівні.

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Головний економіст також висловив занепокоєння так званими вторинними інфляційними ефектами — коли зростання витрат і зарплат посилює подальше підвищення цін. Він додав, що, на його думку, центральний банк надто довго зволікав із реакцією на інфляційні ризики.

Вплив на позичальників

Нові підвищення ставки можуть означати суттєве зростання виплат за іпотекою для приблизно 2,3 млн власників житла, яким наступного року потрібно буде переоформити кредити. Фінансові ринки очікують, що у 2027 році ставка у Великій Британії може наблизитися до 5%.

Водночас аналітики вказують на ризики для виробничого сектору та будівельної галузі, яка скорочувалася протягом значної частини року. Домогосподарства також можуть зменшити витрати на тлі очікуваного підвищення граничної ціни на енергію майже до 2 тис. фунтів стерлінгів для типового домогосподарства та середнього зростання муніципального податку майже на 5%.

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