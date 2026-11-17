П’ять організацій звернулися до ООН із проханням переглянути статус ФІФА як підписантки Рамки ООН щодо кліматичних дій у спорті. Автори скарги заявляють, що керівний орган світового футболу не демонструє належної щирості у виконанні кліматичних зобов’язань через розширення міжнародних турнірів і комерційне партнерство з нафтовою компанією Aramco, повідомляє The Guardian.

Зобов’язання щодо викидів

ФІФА є підписанткою ініціативи ООН, учасники якої мають до 2030 року скоротити викиди парникових газів на 50% і співпрацювати з ключовими зацікавленими сторонами для спільних кліматичних дій. Правила рамки передбачають можливість позбавити організацію статусу підписанта, якщо виникають сумніви щодо щирості її участі або спроможності брати участь у програмі.

Скаргу до керівництва Рамкової конвенції ООН про зміну клімату подали New Weather Institute, New Weather Institute Sweden, Fossil Free Football, Scientists for Global Responsibility та FairSquare. Вони вважають, що дії ФІФА суперечать її заявам про кліматичну відповідальність.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Претензії щодо турнірів і Aramco

Автори звернення вказують на збільшення масштабу чоловічого чемпіонату світу: кількість матчів зросла з 64 у 2022 році до 104 цього літа, а ігри проходили у 16 містах трьох країн. На думку організацій, це робить турнір найзабруднювальнішим чемпіонатом світу в історії. Вони також зазначили, що чемпіонат світу 2030 року запланований у шести країнах на трьох континентах, а кількість учасників потенційно може зрости до 64 збірних.

У 2021 році ФІФА представила кліматичну стратегію, за якою зобов’язалася вдвічі скоротити викиди до 2030 року та досягти нульового рівня чистих викидів до 2040-го. Водночас заявники стверджують, що документ не пояснює, як саме буде досягнуто цих цілей, а розширення головних турнірів свідчить радше про збільшення кліматичного сліду.

Окремою претензією стало багаторічне партнерство ФІФА із саудівським енергетичним гігантом Aramco, який є одним із головних глобальних партнерів організації. Організації заявляють, що реклама Aramco буде повсюдною під час наступного жіночого чемпіонату світу. ФІФА та Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату попросили прокоментувати скаргу, а Aramco від коментарів відмовилася.

Читай нас у