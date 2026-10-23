Екослужбовці Бразилії закликали підтримати Лулу перед другим туром — Mongabay

Федеральні службовці природоохоронної сфери та представники корінних народів у Бразилії розпочали кампанії на підтримку переобрання президента Луїза Інасіу Лули да Сілви перед другим туром виборів 25 жовтня. Вони побоюються повернення практик тиску та демонтажу інституцій, які, за їхніми словами, застосовувалися за президентства Жаїра Болсонару у 2019–2022 роках, повідомляє Mongabay.

У другому турі Лула змагатиметься із сенатором Флавіу Болсонару, сином колишнього президента. У першому турі 4 жовтня Флавіу Болсонару набрав 47,03% голосів. Він заявляв про намір усунути «екологічні перешкоди», щоб власники сільських земель могли робити на своїх ділянках «що завгодно», а також пообіцяв переглянути функції природоохоронних агентств IBAMA та ICMBio і органу у справах корінних народів FUNAI.

Побоювання службовців

Президентка асоціації федеральних природоохоронних службовців Ascema Танія Марія де Соуза заявила, що працівники відчувають загрозу повторення подій попередньої адміністрації. За її словами, тоді підрозділи Міністерства довкілля переводили до інших відомств, співробітникам обмежували доступ до внутрішніх електронних систем, а службовців розміщували в переповнених приміщеннях під постійним наглядом.

Олександре Баїя Гонтіжу, колишній керівник Ascema, також розповів про погрози інспекторам з боку нелегальних золотошукачів, лісорубів і землевласників під час польових робіт. Він згадав випадок 2019 року в штаті Пара, коли його групу перевіряли землевласники, які цікавилися, чи проводять вони інспекцію, після масштабних пожеж в Амазонії.

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Скарги та кримінальна справа

За даними прокуратури праці Федерального округу, кількість скарг на переслідування, насильство та дискримінацію за часів адміністрації Жаїра Болсонару зросла з 54 до 140. У 2022 році кількість таких звернень, за переглянутим Mongabay звітом, була на 197% вищою, ніж роком раніше. Прокурорка Джені Елена Маркес повідомила, що чимало заяв надходило від працівників природоохоронних відомств та установ у справах корінних народів і стосувалося виснаження, тривожності, депресії, переслідування та помсти.

За даними Mongabay, колишній глава IBAMA Едуарду Фортунату Бім і ексміністр довкілля Рікарду Саллес є обвинуваченими у кримінальній справі у Верховному федеральному суді. Серед звинувачень — злочинна змова з метою перешкоджання роботі IBAMA та переслідування держслужбовців. Бім заперечує всі обвинувачення, а захист Саллеса також відкидав твердження про переслідування працівників.

Ascema оприлюднила відкритий лист, щоб мобілізувати громадськість підтримати переобрання Лули. Проти перемоги Флавіу Болсонару також виступили асоціація працівників FUNAI Indigenistas Associados та Альянс на захист територій, що представляє політичних лідерів народів каяпо, яномамі та мундуруку. Виборчий штаб Флавіу Болсонару не відповів на запити Mongabay про коментар.

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