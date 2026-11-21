У Фінляндії дослідники виявили зв’язок між більшим екранним часом у вільний час і відмінностями в обсязі сірої речовини мозку у підлітків. Учасники, які частіше користувалися екранами та цифровими пристроями, мали менший обсяг сірої речовини в медіальній скроневій ділянці, пов’язаній із пам’яттю та навчанням, повідомляє News-Medical.

Результати МРТ-дослідження

Водночас вищий екранний час асоціювався з більшим обсягом сірої речовини в окремих ділянках кори лобової частки, залучених до планування рухів, уваги, робочої пам’яті та ухвалення рішень. Також він був пов’язаний із більшим обсягом сірої речовини в потиличній ділянці мозку, яка бере участь в обробці зорової інформації.

Докторська дослідниця Інституту біомедицини Університету Східної Фінляндії Ганнамарі Ског зазначила, що більший обсяг сірої речовини в цих зонах може бути пов’язаний із застосунками та іграми, які потребують уваги, моторного планування й візуальної обробки інформації. За її словами, у нормальному розвитку мозку в підлітковому віці обсяг сірої речовини зменшується, а ефективність роботи мозку зростає. Тому виявлений зв’язок може також відображати затримку розвитку мозку.

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Фізична активність і фізична форма

Вищий рівень загальної фізичної активності був пов’язаний із більшим обсягом сірої речовини у правій потиличній ділянці. Краща фізична форма асоціювалася з більшим обсягом тім’яної частки, яка бере участь в увазі, обробці сенсорної інформації та сприйнятті довкілля. Водночас вона була пов’язана з меншими обсягами гіпокампа та задньої поясної звивини, що залучені до процесів пам’яті, навчання, уваги та внутрішньої обробки інформації.

У поперечному дослідженні взяли участь 44 здорові молоді люди віком від 16 до 19 років: 25 дівчат і 19 хлопців. Дані збирали у 2018–2019 роках у межах дослідження PANIC Університету Східної Фінляндії та дослідження FitBrain Університетської лікарні Куопіо. Обсяг сірої речовини вимірювали за допомогою магнітно-резонансної томографії, дані про екранний час і фізичну активність збирали за анкетами. Фізичну форму оцінювали за результатами 50-метрового човникового бігу та стрибка в довжину з місця. Результати опублікували в журналі NeuroImage: Reports.

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