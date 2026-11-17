Фінські дослідники виявили, що більший екранний час упродовж дитинства був пов’язаний із кращими показниками когнітивної обробки інформації в підлітковому віці. Про результати восьмирічного спостереження за дітьми у Фінляндії повідомляє ScienceDaily.

У дослідженні взяли участь 260 дітей: 124 дівчини та 136 хлопців. На момент оцінювання в підлітковому віці їхній середній вік становив 15,8 року. Науковці аналізували зв’язок між фізичною активністю, сидячою поведінкою, використанням екранів і результатами тестів на навчання, увагу та робочу пам’ять.

Важливий не лише час, а й заняття

Когнітивна обробка інформації охоплює здатність сприймати дані, підтримувати увагу, запам’ятовувати деталі, навчатися та розв’язувати завдання. Дослідники припускають, що значення може мати насамперед те, чим саме дитина займається за допомогою цифрових пристроїв. Освітні заняття, творчість, стратегічні ігри та завдання на розв’язання проблем можуть вимагати різного рівня розумового залучення.

Автори не закликають повністю відмовлятися від екранів, натомість наголошують на необхідності поєднувати цифрові заняття, які стимулюють активне мислення, із фізичною активністю.

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Відмінності між дівчатами й хлопцями

У дівчат більше часу, витраченого на легку фізичну активність від дитинства, пов’язували з кращою робочою пам’яттю в підлітковому віці. У хлопців кращі показники робочої пам’яті були пов’язані з більшою участю в організованій фізичній активності, зокрема спорті або структурованих тренуваннях.

Водночас датчики руху та серцевого ритму не виявили зв’язку між загальним рівнем фізичної активності чи сидячим часом і когнітивними показниками. Автори зазначають, що сенсори фіксують рух, але не визначають, чи людина в цей час навчається, розв’язує складне завдання, бере участь в організованій діяльності або відпочиває.

Результати демонструють статистичні зв’язки, а не причинно-наслідковий ефект. Дослідники зазначили, що для встановлення причин потрібні додаткові інтервенційні дослідження. Роботу опублікували в журналі Pediatric Exercise Science.

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