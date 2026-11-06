Екс-партнерка Крейга Сілві назвала його дії зрадою — ABC News Australia

В Австралії колишня партнерка письменника Крейга Сілві Клер Тестоні вперше публічно прокоментувала його засудження у справі про матеріали експлуатації дітей. Вона назвала його дії великою зрадою та заявила, що вона і троє їхніх малих дітей стали вторинними жертвами, згідно з ABC News Australia.

Заява Тестоні

Тестоні оприлюднила онлайн-заяву після того, як Сілві засудили. Вона повідомила, що розійшлася з ним після 13 років стосунків, щойно дізналася про його злочини.

За словами Тестоні, вона знала, що Сілві переживав стрес і мав проблеми з психічним здоров’ям, однак не розуміла, що насправді відбувалося. Вона також висловила співчуття постраждалим дітям, зображеним у матеріалах, які поширював Сілві, та сказала, що прагне забезпечити своїм донькам безпеку й любов.

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Вирок і наслідки для родини

Цього тижня Сілві засудили до семи місяців ув’язнення за зберігання та поширення зображень і відео експлуатації дітей. Під час винесення вироку суддя Гейлі Корманн назвала матеріали, якими він володів, а також його листування про них відразливими та принизливими.

Тестоні назвала цей рік найважчим у своєму житті. Вона розповіла, що після розриву сама виховує трьох дітей віком до чотирьох років і намагається відновити життя та стосунки з друзями. За її словами, окремою складністю залишається питання про те, яку роль Сілві надалі відіграватиме в житті дітей.

Вона також заявила, що протягом останніх шести років дедалі більше віддалялася від Сілві. На її думку, він перестав цікавитися її роботою, не підтримав продовження її навчання в докторантурі після народження першої дитини та надавав пріоритет власній успішнішій письменницькій кар’єрі.

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