Екс-поліцейський оскаржив свідчення друга про зізнання — ABC News Australia

В Австралії колишній поліцейський Бо Ламарре-Кондон під час записаної розмови з другом заявив, що той неправильно почув або витлумачив деталі його нібито зізнання у стрілянині по двох людях. Як повідомляє ABC News, аудіозапис візиту друга до обвинуваченого під вартою, який відбувся у грудні 2025 року, відтворили присяжним у Верховному суді.

Ламарре-Кондон не визнав провини за двома обвинуваченнями у вбивстві Джессі Берда та його хлопця Люка Девіса у лютому 2024 року. За версією обвинувачення, він застрелив пару зі службового пістолета в будинку Берда в районі Паддінгтон. Захист заявляє, що чоловік діяв у межах самооборони, і вказував на дві окремі сутички з чоловіками за участю пістолета.

Суперечка щодо свідчень

Друг обвинуваченого, ім’я якого не розкривають за судовою забороною, минулого тижня свідчив, що Ламарре-Кондон прийшов до нього на роботу в день імовірної стрілянини. За словами свідка, обвинувачений сказав, що вбив людей зі своєї зброї, а також заявив, що не мав наміру стріляти в другу людину, проте не міг залишити свідка.

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У грудневій розмові Ламарре-Кондон заперечував такий виклад і наполягав, що друг міг неправильно почути сказане або помилково його витлумачити. Свідок відповів, що саме так усе й було сказано. У суді він пояснив, що дедалі більше дратувався, оскільки обвинувачений намагався змінити його слова та переконати, що його свідчення неточні.

Сумка для серфборда і поїздка на Балі

Суд також почув, що за два дні до імовірних убивств Ламарре-Кондон разом із другом купував у Міранді сумку для серфборда. За свідченням друга, обвинувачений сказав, що хоче забрати свою дошку в Берда, та попросив його стати поруч із сумкою, щоб виміряти її.

Тіла Берда й Девіса знайшли через вісім днів після імовірного вбивства в сумках для серфбордів поблизу об’єкта нерухомості в сільській місцевості Бунґонія, на південь від Сіднея. Свідок також заявив, що наприкінці 2024 року під час спільної поїздки на Балі Ламарре-Кондон не займався серфінгом і хотів придбати глушник для зброї. У записі грудневої розмови обвинувачений заявляв, що встановити глушник на службову вогнепальну зброю неможливо.

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