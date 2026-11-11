Екс-поліцейського в Південній Австралії звільнять умовно-достроково — ABC News Australia

У Південній Австралії колишнього поліцейського Метью Томсона наступного тижня звільнять умовно-достроково після ув'язнення за кілька нападів на його колишню дружину Стеллу Магнісаліс. Рада з умовно-дострокового звільнення штату підтвердила, що після виходу з в'язниці Томсон перебуватиме під електронним моніторингом.

Як повідомляє ABC News Australia, Томсон провів за ґратами трохи більш як рік. Минулого року його засудили до двох років і трьох місяців ув'язнення після визнання вини у кількох нападах на Магнісаліс, скоєних у 2013–2018 роках. Суд також визначив 12-місячний період без права на умовно-дострокове звільнення, тож він міг подати відповідну заяву з червня.

Потерпіла дізналася про дату з медіа

Магнісаліс заявила, що Департамент корекційних служб повідомив її лише про неминуче звільнення колишнього чоловіка, але не назвав конкретної дати. За її словами, інформація про вихід Томсона наступного тижня стала для неї несподіванкою, оскільки вона дізналася про це з повідомлень медіа.

Жінка сказала, що побоюється за власне життя та розглядає варіанти убезпечення родини, зокрема можливість виїхати зі штату, за кордон або оселитися у родичів. Вона також заявила, що поліція Південної Австралії не була послідовною в інформуванні її про ситуацію.

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Позиції поліції та служб

Поліція Південної Австралії зазначила, що інформування про результати розгляду питання умовно-дострокового звільнення та організацію звільнення належить до відповідальності Департаменту корекційних служб. У поліції додали, що її не поінформували про успішний результат заяви Томсона.

У Департаменті корекційних служб заявили, що його підрозділ у справах потерпілих дотримався належної процедури. Там пояснили, що рішення щодо дати звільнення та розкриття цієї інформації ухвалює незалежна від уряду Рада з умовно-дострокового звільнення. Рада повідомила, що Томсон завершив усі необхідні програми у в'язниці й, на її думку, не становить ризику для суспільства.

Міністр поліції Майкл Браун заявив, що перевірить, чи було в цій справі дотримано належної процедури. Водночас він підтримав незалежне рішення ради про умовно-дострокове звільнення та застосування електронного моніторингу.

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