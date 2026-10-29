Екс-прем’єр Ізраїлю Ольмерт підтримав Айзенкота перед виборами — Jerusalem Post

Колишній прем’єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт підтримав лідера партії «Яшар» Гаді Айзенкота перед виборами 2026 року. В інтерв’ю Al-Arabiya English він заявив, що чинний глава уряду Беньямін Нетаньягу, на його думку, перебуває не на тому боці історії, повідомляє Jerusalem Post.

Ольмерт назвав Айзенкота зрілішим і більш підготовленим політиком, ніж інші опозиційні лідери. Він також вказав на популярність Айзенкота та сказав, що майбутнє голосування може стати одним із найважливіших виборів у сучасній історії єврейського народу в Ізраїлі.

Критика Нетаньягу

За словами Ольмерта, опозиційні політики Нафталі Беннет, Гаді Айзенкот, Яїр Лапід і Яїр Голан, попри відмінності між ними, перебувають на правильному боці історії. Колишній глава уряду також спрогнозував, посилаючись на опитування, що Нетаньягу може втратити від третини до 40% свого нинішнього політичного впливу.

Ольмерт розкритикував допис Нетаньягу в соцмережах зі згенерованим штучним інтелектом зображенням ядерного вибуху над Тель-Авівом. У публікації Нетаньягу попереджав про екзистенційну загрозу з боку Ірану та пов’язував безпеку країни з результатами виборів. Ольмерт назвав цей допис проявом відчаю та звинуватив прем’єра у створенні атмосфери паніки й страху.

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Іран, Палестина та відповідальність за 7 жовтня

Ольмерт також поставив під сумнів заяви Нетаньягу про знищення іранських ядерних можливостей. Він стверджував, що Іран не мав атомних бомб, а зберігав під землею уран, збагачений до 60%.

Водночас екс-прем’єр заявив про військові успіхи Ізраїлю проти «Хезболли», ХАМАС та Ірану. Щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту він закликав просувати рішення про створення двох держав, назвавши його найкращим можливим варіантом для Ізраїлю.

Ольмерт також звинуватив Нетаньягу у відповідальності за політику, що передувала нападу під проводом ХАМАС 7 жовтня. Крім того, він закликав ізраїльське політичне та безпекове керівництво реагувати на насильство з боку єврейських поселенців на Західному березі річки Йордан, попередивши про можливу юридичну відповідальність.

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