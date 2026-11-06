Екс-прем’єр Малайзії Наджиб Разак перейшов під домашній арешт — Channel NewsAsia

У Малайзії колишній прем'єр-міністр Наджиб Разак 6 листопада залишив в'язницю Каджанг, щоб відбувати решту покарання під домашнім арештом. Це стало можливим після сплати штрафу в 50 млн малайзійських рингітів, що було умовою королівського помилування.

Як повідомляє Channel NewsAsia, партія Об'єднана малайська національна організація заявила, що штраф уранці сплатили до Високого суду Куала-Лумпура. Кошти зібрали через кампанію публічних пожертв, яка досягла необхідної суми.

Виїзд із в'язниці

Журналіст AFP бачив, як автомобіль із 73-річним Разаком виїхав із території в'язниці Каджанг у супроводі колони машин. Дорогу до його резиденції в Куала-Лумпурі перекрили поліцейською стрічкою та дорожніми конусами. Поблизу чергували патрульні автомобілі й мобільні поліцейські фургони, також правоохоронці встановили два намети для контролю натовпу.

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Справа SRC International

Разак обіймав посаду прем'єр-міністра Малайзії з 2009 до 2018 року та перебував у в'язниці з 2022 року. Його засудили до 12 років ув'язнення і штрафу в 210 млн рингітів за сім обвинуваченнями, пов'язаними з 42 млн рингітів компанії SRC International — колишньої дочірньої структури державного інвестиційного фонду 1Malaysia Development Berhad. Він заперечував неправомірні дії.

У 2024 році Рада з питань помилування Малайзії скоротила строк покарання Разака вдвічі — до шести років — та зменшила штраф до 50 млн рингітів. У вересні король Малайзії Султан Ібрагім Султан Іскандар надав Разаку умовне помилування, яке дозволило йому відбувати решту строку вдома до очікуваного звільнення в серпні 2028 року за умови сплати штрафу.

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