Колишня прем’єр-міністерка Бангладеш Шейх Хасіна, яка після втечі з країни у серпні 2024 року перебуває в Індії, планує повернутися 16 грудня — у День перемоги Бангладеш у війні за незалежність 1971 року. За словами її речника, уряд у Дакці заявив, що політикиню негайно заарештують у разі повернення та виконають смертний вирок, повідомляє BBC News.

79-річну Хасіну заочно засудили до страти за злочини проти людяності у зв’язку з її роллю в придушенні повстання, яке завершило її 15-річне правління. Судовий процес за її відсутності викликав питання щодо дотримання належної правової процедури. За даними ООН, під час повстання силовики могли вбити до 1400 людей. Партію Хасіни «Авамі ліг» у Бангладеш заборонили.

Можливі маршрути повернення

Помічник Хасіни Абу Обайда Арін сказав, що вона хоче, аби уряд Бангладеш організував для неї рейс із Делі. Якщо цього не станеться, Хасіна, за його словами, може скористатися комерційним рейсом або перетнути сухопутний кордон. Арін стверджує, що прихильники політикині визначили дев’ять можливих пунктів перетину індійсько-бангладеського кордону завдовжки 4096 кілометрів.

Державний міністр закордонних справ Бангладеш Хумаюн Кобір заявив, що Хасіну можуть доправити до країни лише в наручниках. Міністерство закордонних справ Індії повідомило, що запит Дакки про її екстрадицію розглядають за встановленою процедурою, а добровільне повернення є окремим питанням.

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Напруження в Бангладеш та відносинах з Індією

Арін заявив, що за останні 18 місяців Хасіна провела понад 300 інтерактивних аудіорозмов у Telegram із партійними лідерами та активістами в усіх 64 районах і 300 виборчих округах країни. Він також стверджує, що «Авамі ліг» здатна мобілізувати до п’яти мільйонів прихильників уздовж маршруту від кордону до Дакки. Водночас партія заборонена, а частина її керівників перебуває за кордоном, у в’язниці або переховується.

За даними проєкту моніторингу конфліктів Acled, до 23 листопада прихильники партії провели 40 демонстрацій і понад 140 заворушень. Щонайменше 11 людей, зокрема двоє цивільних, загинули внаслідок політичного насильства у листопаді; шість смертей Acled безпосередньо пов’язує із заворушеннями. Аналітикиня Acled із Південної Азії Перл Пандья вважає повернення Хасіни малоймовірним через смертний вирок, однак зазначає, що її заяви активізували прихильників.

Перебування Хасіни в Індії також ускладнює відносини між Делі та Даккою. Індія прихистила колишню союзницю, тоді як влада Бангладеш домагається її екстрадиції. Політолог Авінаш Палівал із Лондонської школи сходознавства та африканістики вважає, що найменш шкідливим варіантом для Індії було б повернення Хасіни для нового судового процесу та відновлення «Авамі ліг» під іншим керівництвом.

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